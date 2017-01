Cei de la Sony au prezentat în cadrul conferinței de presă de la PlayStation Experience 2016 următorul titlu The Last of US. Acesta se află încă în dezvoltare și se va numi The Last of Us: Part 2. Așadar, se pare că Ellie și Joel vor fi din nou împreună într-o nouă aventură intensă, chinuitoare și emoțională. Dacă primul titlu The Last of Us arată foarte, foarte bine din punct de vedere grafic, The Last of Us: Part 2 cu siguranță vă va lăsa cu...